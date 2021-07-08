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بهذه الطريقة.. صابر الرباعي يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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يستعد الفنان صابر الرباعي لطرح أغنية جديدة بعنوان السهرة صباحي، وبتعاون صابر مع سعد المجرد والموزع الموسيقي ريدوان.



نشر صابر الرباعي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" صور داخل الاستوديو أثناء تصوير الأغنية، وعلق عليها قائلاً:" من كواليس تحضير أغنية السهرة صباحي متحمسين.




يذكر أن آخر أعمال الفنان صابر الرباعي يذكر أن آخر أعمال المطرب صابر الرباعي كليب "جريدة الرجل التاني"، كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قبانى، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع وتسجيل ميشال فاضل، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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