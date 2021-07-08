Advertisements

عالم أزهري: الخوارج أصحاب حكم تكفير المنتحر (فيديو)

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور عبد الشافي أحمد، أحد علماء الأزهر الشريف، إن المذاهب الثلاثة التي تحدثت عن حكم مرتكب الكبيرة ومن ضمنه القاتل أو المنتحر هم المرجئة والخوارج وأهل السنة وتحدثوا عن مرتكب هذه الكبيرة وحكمه.

وأضاف "أحمد" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "بدون حظر"، المذاع على قناة صدى البلد اليوم الخميس، أن أهل السنة قالوا أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته في الدنيا ويوم القيامة يحاسبه الله.

وأشار إلى أن الخروج من الإيمان يكون من نفس الباب أي أن ينكر الشخص وجود الله أو ينفي الإيمان برسوله ولكن الخوارج هم من قالوا إن المؤمن يخرج من الملة بمجرد ارتكاب الكبيرة.

وتابع، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الله سبحانه وتعالى وضع أكبر عقاب على جريمة القتل ومع ذلك لا نستطيع أن نقول على القاتل أو المنتحر كافر.

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ يوم

النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعة

عملاق أوروبي يرصد 4 ملايين يورو لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

منذ حوالي 3 ساعات

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

منذ حوالي 7 ساعات

رونالدو ينصح مبابي بالانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

مارسيلو يثير إعجاب مدرب ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ 36 دقيقة

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

06:02 م

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

08:01 م

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

06:30 م

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

03:36 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي