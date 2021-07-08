عالم أزهري: الخوارج أصحاب حكم تكفير المنتحر (فيديو)

قال الدكتور عبد الشافي أحمد، أحد علماء الأزهر الشريف، إن المذاهب الثلاثة التي تحدثت عن حكم مرتكب الكبيرة ومن ضمنه القاتل أو المنتحر هم المرجئة والخوارج وأهل السنة وتحدثوا عن مرتكب هذه الكبيرة وحكمه.



وأضاف "أحمد" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "بدون حظر"، المذاع على قناة صدى البلد اليوم الخميس، أن أهل السنة قالوا أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته في الدنيا ويوم القيامة يحاسبه الله.



وأشار إلى أن الخروج من الإيمان يكون من نفس الباب أي أن ينكر الشخص وجود الله أو ينفي الإيمان برسوله ولكن الخوارج هم من قالوا إن المؤمن يخرج من الملة بمجرد ارتكاب الكبيرة.



وتابع، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الله سبحانه وتعالى وضع أكبر عقاب على جريمة القتل ومع ذلك لا نستطيع أن نقول على القاتل أو المنتحر كافر.

