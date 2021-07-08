أحد علماء الأزهر: المنتحر فاسق وليس كافر..خرج عن خط الله (فيديو)

قال الدكتور عبد الشافي أحمد، من علماء الأزهر الشرف، إن المنتحر خرج عن الخط الذي خلقه الله سبحانه وتعالى له، مؤكدًا أنه ليس بكافر.



وأضاف "أحمد" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "بدون حظر"، المذاع على قناة صدى البلد اليوم الخميس، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيديه وملعون من هدم بنيان الله عز وجل.



وتابع أن الانتحار لم يصبح ظاهرة في مصر عكس باقي دول العالم، موضحا أن المنتحر ليس بشخص كافر فهو فاسق وخرج عن الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى.



وفي تصريحات سابقة أشار إلى أن المذاهب الثلاثة التي تحدثت عن حكم مرتكب الكبيرة ومن ضمنه القاتل أو المنتحر هم المرجئة والخوارج وأهل السنة وتحدثوا عن مرتكب الكبيرة وحكمه.



وأضاف أن أهل السنة قالوا أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته في الدنيا ويوم القيامة يحاسبه الله، موضحًا الخروج من الإيمان يكون من نفس الباب أي أن ينكر الشخص وجود الله أو ينفي الإيمان برسوله.



وأكد أن الخوارج هم من قالوا إن المؤمن يخرج من الملة بمجرد ارتكاب الكبيرة، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى وضع أكبر عقاب على جريمة القتل ومع ذلك لا نستطيع أن نقول على القاتل أو المنتحر كافر.



