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وكيل " تعليم الغربية " يتابع الاستعدادت النهائية لامتحانات الثانوية العامة (صور)

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا موسعًا برؤساء لجان الثانوية العامة، بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والمقرر أن تبدأ يوم السبت القادم الموافق العاشر من يوليو الجاري، حيث يؤدي 31571 طالب الامتحان في 128 لجنة بجميع الإدارات التعليمية العشر.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة او الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لأوراق الامتحان من وإلى الطلاب، مؤكدًا أنه تم صرف المطهرات وأدوات التعقيم كاملة لجميع اللجان، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين داخل لجان سير الامتحان، وشدد أيضًا على قياس درجات الحرارة للطلاب باستخدام كواشف الحرارة التي وفرتها الوزارة، وضبط أي محمول باستخدام العصا الالكترونية المتوفرة باللجان.

كذلك على ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وطالب بسرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بالإدارات والمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفورى عند وجود أي مشكلة.

و أكد "حسن" أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومى، ولابد من تضافر جميع الجهود للعبور إلى بر الأمان بسير الامتحان والحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب، وقد تمنى لجميع رؤساء ومراقبي اللجان التوفيق فى عملهم لخدمة ابنائنا الطلاب.

وفي نفس السياق، أكد وكيل الوزارة أنه تم تجهيز 24 استراحة للمعلمين بطاقة 826 سرير، بها كافة وسائل الإعاشة داخل جميع الاستراحات الموزعة بجميع الإدارات.
وكيل " تعليم الغربية " يتابع الاستعدادت النهائية لامتحانات الثانوية العامة (صور)
وكيل " تعليم الغربية " يتابع الاستعدادت النهائية لامتحانات الثانوية العامة (صور)
وكيل " تعليم الغربية " يتابع الاستعدادت النهائية لامتحانات الثانوية العامة (صور)
وكيل " تعليم الغربية " يتابع الاستعدادت النهائية لامتحانات الثانوية العامة (صور)
وكيل " تعليم الغربية " يتابع الاستعدادت النهائية لامتحانات الثانوية العامة (صور)
وكيل " تعليم الغربية " يتابع الاستعدادت النهائية لامتحانات الثانوية العامة (صور)
وكيل " تعليم الغربية " يتابع الاستعدادت النهائية لامتحانات الثانوية العامة (صور)
وكيل " تعليم الغربية " يتابع الاستعدادت النهائية لامتحانات الثانوية العامة (صور)

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