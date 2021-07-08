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الرئيس الجنوب إفريقى السابق زوما يسلم نفسه لقضاء عقوبة بالحبس 15 شهرًا

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
وكالات
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سلَّم الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما، نفسه الليلة الماضية لقضاء فترة سجنه 15 شهرًا، وفق الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في جنوب إفريقيا بتاريخ 29 يونيو.

وذكر موقع "أي أو إل" الجنوب إفريقي، اليوم الخميس، أن زوما رفض استبعاد اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية لتنظيم الترتيبات بين الحكم بسجنه لمدة 15 شهرًا والبت في طلبه بإلغاء الأمر.


وأخطر زوما، المحكمة الدستورية أنه بناءً على نتيجة محاولته أمام المحكمة العليا في بيترماريتسبورج لتعليق أمر القبض عليه وإيداعه في السجن، بأن هناك احتمالات أخرى.


وجاء في إفادة خطية لزوما إلى المحكمة العليا أنه اعتمادًا على نتيجة ذلك وأي تطورات أخرى، فإن هناك احتمالاً باتخاذ إجراءات جديدة أو لاحقة أمام هذه المحكمة الموقرة بهدف تنظيم الوضع المؤقت بين إصدار الأمر السابق لهذه المحكمة والحكم النهائي.


وسيصدر قاضي المحكمة العليا في بيترماريتسبورج بيكيسسا منجوني حكمه في طلب زوما بتعليق أوامر اعتقاله وإيداعه في السجن يوم غد الجمعة.


وعلى صعيد متصل، تم تسريب صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الجنوب إفريقي السابق وهو في السجن، حيث ظهر زوما وهو يقوم بإنهاء إجراءات سجنه التي لم تستغرق وقتا طويلا. 


ويعتقد أن الصور تم تسريبها من قبل أحد موظفي الإصلاحيات الذي تم تحديد هويته ويواجه تهماً جنائية.


وكانت هناك ردود فعل متباينة بشأن الصور؛ إذ اعتبر الكثيرون هذا انتهاكا لخصوصية جاكوب زوما.


ويواجه زوما - 79 عامًا - اتهامات تتعلق بتسهيل نهب خزائن الدولة خلال فترة رئاسته للبلاد لمدة تسع سنوات تقريبًا.

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