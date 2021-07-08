رامي جمال يستعد لطرح "قلة الإحساس"

أعلن رامي جمال عن استعداده لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "قلة الإحساس"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر رامي جمال صورة البوستر الرسمي الخاص بالأغنية، وعلق عليها قائلاً:" قلة الإحساس غنوة جديدة من نجوم ريكوردز قريباً".





وفي سياق آخر، طرح رامي جمال مؤخرًا أغنية "دقيقة واحدة"، وهي من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، وتعد الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.