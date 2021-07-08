السفير ماجد عبدالفتاح يكشف تفاصيل جلسة مجلس الأمن المرتقبة بشأن السد الإثيوبي

كشف السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، تفاصيل جلسة مجلس الأمن بشأن أزمة السد الإثيوبي اليوم، مشيرا إلى أن المجلس سيستمع للأطراف الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، ثم سيستمع لسفير الكونغو، وأخيرا بيانات أعضاء المجلس، سعيا لتقدير المواقف.



وأشار "عبدالفتاح"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن القرار يمكن أن يصدر بتصويت 9 أعضاء أو أكثر، منوها بأن سيتم النظر في النص شبه النهائي لمشروع القرار التونسي يوم الإثنين، حتى يكون هناك فرصة للوفود لإطلاع العواصم بالوضع.



وأضاف أن الإطار الدولي متعدد الأطراف هو الإطار الأكثر نجاحا في الوصول لحلول للمشاكل الإقليمية، وكلما قوي النظام الدولي متعدد الأطراف كلما كان ذلك في مصلحة الدول.

