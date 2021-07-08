عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي





كشفت بعض المصادر الخاصة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق استقر على رحيل 8 لاعبين عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " أن موسيماني قام بإعداد ملف فني يتوفر على ثمانية لاعبين تمهيدًا لتقيدمه إلى لجنة التخطيط في القلعة الحمراء برئاسة محسن صالح من أجل مناقشته مع محمود الخطيب.





وأضاف المصدر إلى أن قائمة الراحلين تضم سعد سمير ومحمود وحيد بالإضافة إلى رامي ربيعة مع ناصر ماهر ووالتر بواليا وأليو بادجي ومروان محسن والنيجيري جونيور آجايي مع احتمالية رحيل كهربا ايضًا.





ويسعى موسيماني إلى حسم مسألة اللاعبين الأجانب الراحلين عن قائمة الفريق بهدف توفير أماكن شاغرة لصفقة أجنبية تدعم صفوف القلعة الحمراء الموسم القادم.



