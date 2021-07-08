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تحرير ٣٧ محضر وضبط ٧١١ كجم لحوم فاسدة في الغربية (صور)

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها مديرية التموين بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والمديريات المختلفة، أسفرت عن تحرير (٣٧) محضر لمخالفات مختلفة للمخابز والمحال التجارية خلال يومين.

فأسفرت الحملات التفتيشية بمركز السنطة عن ضبط عدد (٧) جراكن زيت طعام بإجمالي ١٤٠ لتر مجهول المصدر ولايوجد عليه أي بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمي ظاهريًا، بجانب تحرير (١٦) مخالفة للمخابز تشمل ( مخالفة التصرف في ١١ شيكارة دقيق مدعم من حصة المخبز، ٥ مخالفات خبز ناقص الوزن ما بين ٨: ١٩ جم في الرغيف الواحد، ٣ محاضر لعدم مطابقة المواصفات، ٤ محاضر جنحة عدم إعلان عن الأسعار، ٣ محاضر بيع سلعة السجائر بأزيد من السعر الرسمي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

كما أسفرت الحملات في مركز كفر الزيات عن تحرير محضر رقم ٢٠٣٢٣ جنح مركز كفر الزيات لضبط (٧١١) كجم لحوم فاسدة و(٨٣٢) علبة جبنة منتهية الصلاحية.

وفي مركز زفتى، قامت مديرية التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالتفتيش والإشراف على الذبح خارج السلخانة والكشف على اللحوم بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، حيث تم تحرير (٤) محاضر جنح ذبح خارج السلخانة ل ٤ جزارين بقرى زفتى، وتم تحريز (١٢) كيلو جرام لحوم على ذمة تلك القضايا بإحدى الثلاجات بمدينة زفتى، كما تم تحرير (٥) محاضر إثبات حالة (محضر نقص وزن ٨ جرام، ٢ محضر مواصفات لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و٢ محضر نظافة).

وفي مركز المحلة، تم تحرير (١٠) محاضر تشمل (٤) محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، (٣) محاضر بيع سجائر بسعر أزيد عن السعر الرسمي، (١) محضر جنحة لصاحب بقالة تموينية لعدم مزاوله النشاط، (١) محضر عدم الإعلان عن الأسعار لصاحب محل بقالة تموينية و(١) محضر إدارة مخبز سياحي بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وأوضح المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين أنه تم المرور على فروع الجملة للتأكد من صرف السلع التموينية للتجار التموينيين ومدى توافر تلك السلع، والتأكيد على تفعيل ومتابعة التعليمات الواردة للإدارة من المديرية ومتابعة صرف السلع للجمهور ونقاط الخبز أولًا بأول والتسهيل على الجمهور، بالإضافة إلى متابعة توافر اسطوانات الغاز بمستودعات الغاز والوقود.
تحرير ٣٧ محضر وضبط ٧١١ كجم لحوم فاسدة في الغربية (صور)
تحرير ٣٧ محضر وضبط ٧١١ كجم لحوم فاسدة في الغربية (صور)
تحرير ٣٧ محضر وضبط ٧١١ كجم لحوم فاسدة في الغربية (صور)
تحرير ٣٧ محضر وضبط ٧١١ كجم لحوم فاسدة في الغربية (صور)
تحرير ٣٧ محضر وضبط ٧١١ كجم لحوم فاسدة في الغربية (صور)
تحرير ٣٧ محضر وضبط ٧١١ كجم لحوم فاسدة في الغربية (صور)

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