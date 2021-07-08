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غياب نيلس بيترسن عن فرايبورج 6 أسابيع بسبب الإصابة

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:01 م
نيلس بيترسن
نيلس بيترسن
وكالات
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أعلن نادي فرايبورج الألماني، غياب مهاجمه نيلس بيترسن عن الفريق لمدة ستة أسابيع بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال التدريبات.

وسيظل بيترسن -32 عاما- في معسكر الفريق بالنمسا استعدادا للموسم الجديد اعتبارا من 15 من الشهر الجاري.

ويبدأ فرايبورج مشواره في بطولة الدوري بمواجهة خارج ملعبه مع أرمينيا بيلفيلد يوم 14 أغسطس المقبل، بعد أسبوع من مواجهة فورتسبورجر كيكرز في الدور الأول من كأس ألمانيا.

وأنهى فرايبورج الموسم الماضي من الدوري الألماني في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.

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