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كاتب سياسي: هذه توقعاتي لقرارات جلسة مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي (فيديو)

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الكاتب والمحلل السياسي، إيهاب عباس، إن التحرك الدبلوماسي المصري نحو مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي يأتي وفقا للقانون الدول والأطر التي أقرتها الأمم المتحدة، لحل أي نزاعات تنشأ بين أي دولة في العالم وأخرى.

وأضاف "عباس" خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "بدون حظر" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الخميس، أن التحرك المصري يأتي أيضا ضمن الاتفاقيات المعمول بها في مسألة توزيع حصص المياه المتعلقة بالأنهار المشتركة ولاسيما وأن مصر اتبعت كل الطرق الدبلوماسية والقانونية، مضيفًا "مصر عداها العيب".

وأشار إلى أن موقف السودان تغير تماما، بعدما كان في الماضي محايدًا بشأن إثيوبيًا نتيجة أيديولوجيات، تبدلت الآن وأصبح الموقف مؤيد لمصر في قراراها ولا يرتبط بأشياء أخرى وتتبع المصالح المتصلة بشعبها، لافتًا إلى أن إثيوبيا بأفعالها تخالف جميع القوانين والاتفاقيات الدولية.

وتابع "أتوقع أن مجلس الأمن لن يصدر أي قرار إيجابي في هذا المسار"، مؤكدًا أنه على أي حال الذهاب إلى مجلس الأمن خطوة مهمة للغاية لأن مصر تواجه مشكلة حياة أو موت، وكان لازما عليها طرق كل الأبواب القانونية، كي يمكنها الانتقال إلى المرحلة التالية وهي الدفاع عن نفسها.

واستطرد أن التحرك إلى المجلس بالتزامن مع قيام إثيوبيا ببدء الملء الثاني يضع العالم إمام مسؤوليته وتحديدا مجلس الأمن الدولي ليتخذ قرارا ملزما لإثيوبيا بوقف الملء وإلا يحق لمصر الدفاع عن نفسها.

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السد الإثيوبي

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