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." الأرصاد" تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الرطوبة مرتفعة خلال فترات النهار والليل على أغلب محافظات الجمهورية، خاصة على القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية.

وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن درجة الحرارة في الظل تصل لـ 36 درجة، ولكن ارتفاع الرطوبة يشعرنا بأن درجة الحرارة تصل لـ39 درجة، مشيرًا إلى أن الطقس خلال فترات الليل خاصة في الأماكن المفتوحة يقل أحيانًا بارتفاع الرطوبة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة في السواحل الشمالية تقدر بـ30 درجة، وتعتبر الملاذ للمواطنين في شهر يوليو واغسطس، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة خلال هذه الفترة أمر طبيعي، خاصة اننا في "عز" الصيف.

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