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شاهد.. مي عمر في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
بسمه عادل
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تحرص الفنانة مي عمر على التواصل الدائم مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت مي صور لها وظهرت وهي في كامل أناقتها داخل السيارة، اعتمدت مي على الظهور باللون الأبيض وحقيبه باللون الأحمر وحذاء باللون الأسود، وبعض الإكسسوارات.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل نسل الأغراب الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، أحمد مالك، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي.
شاهد.. مي عمر في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
شاهد.. مي عمر في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

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