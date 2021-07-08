شاهد.. تعليق ناري من مصطفى بكري عن أزمة السد الإثيوبي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه لا أحد يستطيع أن يزايد على موقف القيادة السياسية أو يزايد على الرجل الذي تصدى ودافع وانتزع مصر من أيدي آثمة وأخرجها من النفق المظلم.



وأضاف "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الخميس، أن المعركة ليست معركة مياه ولكنها معركة سياسية، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستهدفة وتحاك ضدها ومصر مستهدفة مؤامرة توظف مياه النيل وخلفها أجهزة مخابراتية هدفها إسقاط مصر وضرب المشروع الوطني وتعطيل التنمية واستنزاف الجيش.



وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون تمييز، مستطردًا "الرئيس موقفه واضح وثابت في أزمة السد الإثيوبي ونحن نثق في قراره في التعامل مع الأزمات والمؤامرات.



وأكد بكري أن معركة السد الإثيوبي معركة سياسية وليست معركة مياه وجزء من محاولات تعطيل مصر في ظل بذل جهودا دبلوماسية مضنية لحل قضية سد النهضة سلميا، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية والعسكرية هي المسئولة عن القرار المصري ومعركة سد النهضة تستهدف مصر.

