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غداً.. عاصي الحلاني ونانسي عجرم في حفل غنائي بالسعودية

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
بسمه عادل
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يستعد كل من عاصي الحلاني ونانسي عجرم لإحياء حفلاً غنائياً غداً الجمعة  في إحدى الفنادق بالسعوديه،وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.


وكانت آخر أعمال الفنان عاصي الحلاني، كليب حبيبي، بمشاركة ابنه الوليد، الذي حقق أكثر من 4.2 مليون مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 13 مايو الماضي.



وفي سياق آخر تستعد الفنانة نانسي عجرم لطرح ألبومها Nancy 10، ويتكون من 14 أغنية وهو من إنتاج شركه أين تو ميوزيكا.

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