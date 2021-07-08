اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن الفائز بمقعد نقيب محامي قنا





أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، فوز الأستاذ أحمد حسين العيادي بمقعد نقيب محامي قنا.

وبحسب نتيجة الفرز، فإن مجموع عدد الحضور 2115 صوتًا، بينهم 43 صوتًا باطلًا، وفاز الأستاذ أحمد حسين العيادي بمقعد نقيب محامي قنا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 664 صوتًا.



وأجريت الانتخابات في 12 لجنة فرعية تحت إشرافٍ قضائيٍّ كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين، حيث تنافس على مقعد نقيب محامي قنا ستة مرشحين.



وفي سياق متواصل، صرح أمين صندوق نقابة المحامين الأستاذ عبد المجيد هارون – عضو المجلس عن دائرة استئناف قنا، بأن الانتخابات أجريت اليوم في جو ساده الود والتقدير بين كافة المرشحين، متمنيًا التوفيق لنقيب محامي قنا الأستاذ أحمد حسين العيادي في مهام عمله بما يخدم صالح المحاماة والمحامين.



يشار إلى أن نقيب محامي قنا الأستاذ فتحي صويني وافته المنية يوم 15 مارس الماضي، أثر تعرضه لوعكة صحية، وجاء ذلك عقب فوزه بالمقعد الذي شغله لمدة 16 عامًا بانتخابات النقابات الفرعية الأخيرة التي أجريت فبراير الماضي.