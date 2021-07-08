Advertisements

اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن الفائز بمقعد نقيب محامي قنا

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements


أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، فوز الأستاذ أحمد حسين العيادي بمقعد نقيب محامي قنا.
وبحسب نتيجة الفرز، فإن مجموع عدد الحضور 2115 صوتًا، بينهم 43 صوتًا باطلًا، وفاز الأستاذ أحمد حسين العيادي بمقعد نقيب محامي قنا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 664 صوتًا.

وأجريت الانتخابات في 12 لجنة فرعية تحت إشرافٍ قضائيٍّ كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين، حيث تنافس على مقعد نقيب محامي قنا ستة مرشحين.

وفي سياق متواصل، صرح أمين صندوق نقابة المحامين الأستاذ عبد المجيد هارون – عضو المجلس عن دائرة استئناف قنا، بأن الانتخابات أجريت اليوم في جو ساده الود والتقدير بين كافة المرشحين، متمنيًا التوفيق لنقيب محامي قنا الأستاذ أحمد حسين العيادي في مهام عمله بما يخدم صالح المحاماة والمحامين.

يشار إلى أن نقيب محامي قنا الأستاذ فتحي صويني وافته المنية يوم 15 مارس الماضي، أثر تعرضه لوعكة صحية، وجاء ذلك عقب فوزه بالمقعد الذي شغله لمدة 16 عامًا بانتخابات النقابات الفرعية الأخيرة التي أجريت فبراير الماضي.
اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن الفائز بمقعد نقيب محامي قنا
اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن الفائز بمقعد نقيب محامي قنا
اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن الفائز بمقعد نقيب محامي قنا
اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن الفائز بمقعد نقيب محامي قنا

أخبار تهمك

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ يوم

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

رونالدو ينصح مبابي بالانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عملاق أوروبي يرصد 4 ملايين يورو لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

مارسيلو يثير إعجاب مدرب ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعتين و 35 دقيقة

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ 36 دقيقة

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

06:02 م

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

08:01 م

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

06:30 م

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

03:36 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي