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عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على فتاة التيك توك موكا حجازي لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة باحباء وتخل بالمباجئ الأسرية.

قال أشرف فرحات، مقدم البلاغ،  في تصريح إلى "الفجر"، أن القوات الأمنية، قامت بضبط الفتاة " موكا حجازي فتاة التيك توك، بمحافظة القاهرة.

وأفاد في تصريحه، أن المباحث تتخذ الاجراءات اللازمة الآن، لعرضها على النيابة، والتحقيق معها.

وكان قد تلقي النائب العام بلاغا من أشرف فرحات المحامي بالنقض ضد فتاة تدعي موكا حجازى، يطالب فيه بسرعة ضبط واحضارها والتحقيق معها واحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة لنشرها فيديوهات مباشرة تتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد تعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور.

وقال فرحات في بلاغه أنه انتشر فى الآونة الأخيرة فتاة تدعي موكا حجازى على نفس خطي الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام ومودة الادهم وريناد عماد وهدير الهادي ومنار سامى وسما المصرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تيك توك) (واليوتيوب) بل هي اشد منهن لانها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها.

وأوضح فرحات أن تلك الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط مخالفة بذلك القوانين أيضا حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور حيث تقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها.

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