حمادة هلال أبرز الحاضرين في عقد قران هاجر أحمد

على رجل الأعمال أحمد الحداد وذلك بمسجد الشرطة،

في أجواء عائلية وبحضور بعض الأصدقاء المقربين، من بين الفنان حمادة هلال.



وكان قد أعلنت الفنانة هاجر أحمد أصدقائها المقربين وعدد من نجوم الوسط الفني عبر حسابها الشخصي علي " انستجرام"







أخر أعمال الفنانة هاجر أحمد مسلسل "أحسن أب" بطولة الفنان علي ربيع، وسامي مغاوري وأحمد فتحي وهالة فاخر وإيمان السيد وهاجر أحمد وعماد رشاد، وتأليف أحمد محيي، وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي.

احتفلت الفنانة هاجر أحمد اليوم بعقد قرانها