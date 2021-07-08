دكتور أشرف جاد يوضح أسباب التهابات اللثة وطُرق العلاج





يتعرض الكثير من الأشخاص إلى حالة من الآلام الشديدة في الفم نتيجة الإصابة بإلتهابات اللثة التي تحدث بسبب عدة أسباب وتؤدي بالضرورة إلى النزيف في بعض الأحيان، فضلاً عن الصعوبة في تناول الطعام بشكل عام.





فما هي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى التهابات اللثة ؟ وما هي طُرق العلاج؟ هذا ما يرشدنا إليه الدكتور أشرف جاد أخصائي جراحة و تجميل الأسنان من خلال التالي:





أشار د. أشرف جاد إلى أنه قبل التعرف على أسباب التهاب اللثة علينا أولاً بالتعرف على معني هذا المفهوم : فالتهاب "اللثة" هو عبارة عن وجود ترسبات جيرية موجودة ما بين اللثة و الأسنان هذه الترسبات هي عبارة عن أملاح تكون عليها البكتريا و بقايا الطعام تؤدي في النهاية إلى التهاب اللثة.





وأكد "جاد" على أن أبرز الأعراض هي ظهور اللثة باللون الأحمرار الشديد ثم الغمقان في اللون فهو مرض شائع بين العديد من الأشخاص و من أهم أسبابه ما يلي :





١ـ عدم الأنتظام في غسيل الأسنان بالطريقة الصحيحة من خلال التعرف علي طرق استخدام أدوات تنظيف الأسنان مثل المعجون، الفرشاه، الخيوط.





٢ـ تغير الهرمونات و خاصة خلال مرحلة الحمل حيث نشاط البكتريا بصورة أكبر في الفم.





٣ـ السكر، يؤدي الي تقطيع الأربطة ما بين الأسنان و فك العظام.





٤ـ استخدام بعض الأدوية مثل أدوية الأكتئاب فهي تؤثر علي اللعاب حيث تعمل علي تقليله و بالتالي نشاط البكتريا.





و يُتابع د. أشرف جاد أخصائي تجميل الأسنان أنه إذا تعرض الشخص إلى التهابات اللثة و يرغب في التخلص منها او الوقاية منها من قبل عليه إتباع النصائح التالية:





١ـ زيارة طبيب الأسنان ثلاث مرات في السنة بمُعدل مرة واحدة كل ٤ شهور من أجل الوقاية.





٢ـ التوجه الي الطبيب المُختص من أجل الإرشاد الي العلاج السليم.





٣ـ الحفاظ علي تنظيف الأسنان بالشكل الدوري بالطريقة الصحيحة من خلال ادوات التنظيف المُتعارف عليها.





٤ـ التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي علي كمية كبيرة من السكر .





٥ـ الإقلاع عن التدخين.





٦ـ تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي.