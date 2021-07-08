دكتور أشرف جاد يوضح أسباب التهابات اللثة وطُرق العلاج

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دكتور أشرف جاد يوضح أسباب التهابات اللثة وطُرق العلاج
الخميس 08/يوليو/2021 - 08:22 م
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يتعرض الكثير من الأشخاص إلى حالة من الآلام الشديدة في الفم نتيجة الإصابة بإلتهابات اللثة التي تحدث بسبب عدة أسباب وتؤدي بالضرورة إلى النزيف في بعض الأحيان، فضلاً عن الصعوبة في تناول الطعام بشكل عام.
فما هي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى التهابات اللثة ؟ وما هي طُرق العلاج؟ هذا ما يرشدنا إليه الدكتور أشرف جاد أخصائي جراحة و تجميل الأسنان من خلال التالي:
أشار د. أشرف جاد إلى أنه قبل التعرف على أسباب التهاب اللثة علينا أولاً بالتعرف على معني هذا المفهوم : فالتهاب "اللثة" هو عبارة عن وجود ترسبات جيرية موجودة ما بين اللثة و الأسنان هذه الترسبات هي عبارة عن أملاح تكون عليها البكتريا و بقايا الطعام تؤدي في النهاية إلى التهاب اللثة.
وأكد "جاد" على أن أبرز الأعراض هي ظهور اللثة باللون الأحمرار الشديد ثم الغمقان في اللون فهو مرض شائع بين العديد من الأشخاص و من أهم أسبابه ما يلي :
١ـ عدم الأنتظام في غسيل الأسنان بالطريقة الصحيحة من خلال التعرف علي طرق استخدام أدوات تنظيف الأسنان مثل المعجون، الفرشاه، الخيوط.
٢ـ تغير الهرمونات و خاصة خلال مرحلة الحمل حيث نشاط البكتريا بصورة أكبر في الفم.
٣ـ السكر، يؤدي الي تقطيع الأربطة ما بين الأسنان و فك العظام.
٤ـ استخدام بعض الأدوية مثل أدوية الأكتئاب فهي تؤثر علي اللعاب حيث تعمل علي تقليله و بالتالي نشاط البكتريا.
و يُتابع د. أشرف جاد أخصائي تجميل الأسنان أنه إذا تعرض الشخص إلى التهابات اللثة و يرغب في التخلص منها او الوقاية منها من قبل عليه إتباع النصائح التالية:
١ـ زيارة طبيب الأسنان ثلاث مرات في السنة بمُعدل مرة واحدة كل ٤ شهور من أجل الوقاية.
٢ـ التوجه الي الطبيب المُختص من أجل الإرشاد الي العلاج السليم.
٣ـ الحفاظ علي تنظيف الأسنان بالشكل الدوري بالطريقة الصحيحة من خلال ادوات التنظيف المُتعارف عليها.
٤ـ التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي علي كمية كبيرة من السكر .
٥ـ الإقلاع عن التدخين.
٦ـ تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي.
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