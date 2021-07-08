Advertisements

"المركزي": التضخم الأساسي يرتفع إلى 3.8% في يونيو

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس، إن التضخم الأساسي زاد إلى 3.8% على أساس سنوي في يونيو من 3.4% في مايو.

لا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.9% في يونيو على أساس سنوي من 4.8% في مايو.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعتين و 33 دقيقة

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

منذ حوالي 7 ساعات

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

مارسيلو يثير إعجاب مدرب ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ يوم

النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

رونالدو ينصح مبابي بالانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عملاق أوروبي يرصد 4 ملايين يورو لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

06:02 م

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

08:01 م

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

06:30 م

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

03:36 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي