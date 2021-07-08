فان جال يقترب من قيادة منتخب هولندا

ذكرت تقارير صحفية هولندية، اليوم الخميس، أن لويس فان جال بات المرشح الأبرز لتدريب المنتخب الهولندي في ولاية ثالثة.





وذكرت شبكة "إن أو إس" التليفزيونية، أن قيادات الاتحاد الهولندي لكرة القدم سافرت إلى البرتغال لإجراء محادثات مع فان جال البالغ من العمر 69 عاما.





من جانبها أشارت صحيفة "الجمين داجبلاد"، إلى أن فان جال هو الأقرب لخلافة فرانك دي بوير الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة في دور الـ16 لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) على يد التشيك، الأمر الذي عرضه لانتقادات لاذعة.





وسبق لفان جال تدريب المنتخب الهولندي في ولايتين سابقتين، الأولى بين عامي 2000 و2002 والثانية بين عامي 2012 و2014، حينما قاد الفريق لاحتلال المركز الثالث بمونديال البرازيل.





وتوج فان جال بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي مع أياكس أمستردام، كما فاز بألقاب محلية مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وألكمار.



