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الأهلي ضد كايزر تشيفيز.. موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:29 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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يواجه نادي الأهلي نظيره كايزر تشيفيز في السابع عشر من يوليو الجاري على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتبدأ مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مُركب محمد الخامس في المغرب.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد تخطيه الترجي التونسي بهدف نظيف في الذهاب على ملعب رادس، وبثلاثية نظيفة في الإياب بمصر.

بينما كايزر تشيفز حقق المفاجأة وصعد لأول مرة في تاريخه لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أقصي الوداد البيضاوي المغربي، بهدف نظيف في المغرب ذهابًا، وتعادلا سلبيًا في جنوب أفريقيا.

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