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الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ جلسة في شهرين مع صعود السندات

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
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هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مسجلة أسوأ جلسة لها في شهرين مع تراجع كل القطاعات، إذ دفع القلق بشأن صمود التعافي الاقتصادي المستثمرين إلى الفرار إلى السندات.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1.8 بالمئة. وهوت أسهم بنوك منطقة اليورو حوالي ثلاثة بالمئة مع توسيع عوائد السندات انخفاضاتها.

ومن بين القطاعات الأخرى، هبطت أسهم شركات التعدين 2.8 بينما تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات حوالي 2.3 بالمئة.

ودفع الهبوط في جلسة يوم الخميس المؤشر ستوكس 600 ليتراجع اثنين بالمئة من مستواه القياسي المرتفع. وحتى يوم الأربعاء كان المؤشر القياسي على مبعدة 0.2 بالمئة فقط من ذروته البالغة 460.51 نقطة.

وتضررت المعنويات مؤخرا بسبب مؤشرات اقتصادية متدهورة من القارة ومن الولايات المتحدة والصين وتزايد الإصابات بفيروس كورونا، وأيضا انتشار سلالة متحورة جديدة من الفيروس.

وفي بورصة لندن، سجل المؤشر فايننشال تايمز لأسهم الشركات البريطانية الكبرى أكبر هبوط ليوم واحد في ثلاثة أسابيع بفعل خسائر لأسهم البنوك وشركات التعدين ليغلق منخفضا 1.7 بالمئة.

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