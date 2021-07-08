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الرئيس الأمريكي: دفعنا تكلفة باهظة وتضحيات كبيرة في أفغانستان

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
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قال رئيس أمريكا جو بايدن، منذ قليل ان الجيش الأمريكي قد أنجز مهمته العسكرية داخل أفغانستان، وأكد ان القوات الأمريكية ستواصل مهمها حتى نهاية أغسطس.


وأوضح بايدن أن القيادة العسكرية قد نصحته بتنفيذ الانسحاب بسرعة، مضيفا أن الإسراع في وتيرة سحب قواتنا من أفغانستان يسهم بالحفاظ على سلامة قواتنا.


وتابع بايدن أن هدف وجود القوات الأمريكية قد تحقق في أفغانستان والأفغان هم من يقررون مصير بلادهم وكيفية إدارتها، مضيفا أن دعمنا للشعب الأفغاني سيستمر وسنواصل تقديم المساعدات الإنسانية والمدنية.


وأضاف أنه لدى الدول الإقليمية دور تقوم به بشأن الوضع في أفغانستان، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع شركائنا الدوليين لتأمين مطار كابل.


وكان قد  أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، انتهاء المهمة العسكرية البريطانية فى أفغانستان بعد خروج سرى لآخر القوات المتبقية بعد 20 عامًا من الغزو الذى أعقب 11 سبتمبر والذى بدأ "الحرب على الإرهاب".

 

وفقا لصحيفة الجارديان، أكد رئيس الوزراء للنواب فى البرلمان أن التدخل، الذى أودى بحياة 457 جنديًا بريطانيًا، سينتهى حتى مع اكتساب حركة طالبان المتمردة للأراضى بسرعة في المناطق الريفية مع انسحاب القوات البريطانية والقوات الأخرى.

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