زينوا النعش بالطرحة.. وفاة فتاة في يوم زفافها بالشرقية





توفيت فتاة اليوم والذي كان من المقرر أن يكون يوم زفافها وذلك عقب احتجازها 6 ايام داخل مستشفى الزقازيق اثر مرورها بأزمة صحية مفاجأة





شارك في الجنازة عدد كبير من الأهالي وحملوا الجثمان العروسة الشابة "خلود أحمد غياتي" ابنة مدينة ههيا داخل نعش وضعوه عليه الورورد وطرحة الزفاف في مشهد عكس الوداع المؤلم للفتاة التي كانوا يستعدون لحضور حفل زفافها وشاء القدر أن يتوفاها الله ويشاركون في تشييع جنازتها وتحل التعازي والبكاء بدلا من الأفراح والتهاني.



وقالت إحدى قريبات العروسة الراحلة أنها كانت تستعد لاتمام حفل زفافها حيث كان من المقرر أن يكون حفل الزفاف اليوم وقبل 6 ايام تم نقل المفروشات إلى شقة العريس ثم توجهت إلى حضور حفل زفاف إحدى صديقاتها وكانت تشعر بسعادة غامرة وفجأة سقطت على الأرض مغشيا عليها.



وأشارت إلى أنه تم نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وتبين أنها تعاني من أنمية وتم حجزها لتلقي العلاج اللازم وبعد مرور 6 أيام لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.



وقال الأهالي أن العروسة الراحلة كانت تمتاز بالأخلاق الحميدة وكانت مجتهدة وتعمل لمساعدة أسرتها وتوفير نفقات زواجها واشتهرت بطيبتها وعفويتها وحبها للناس والخير.



وفي السياق نفسه أثار خبر وفاة العروسة حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات التي تمضنت عبارات الدعاء بالرحمة والمغفرة للفقيدة وأن يلهم الله عز وجل أهلها الصبر والسلوان.