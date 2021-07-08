Advertisements

زينوا النعش بالطرحة.. وفاة فتاة في يوم زفافها بالشرقية

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements


توفيت فتاة اليوم والذي كان من المقرر أن يكون يوم زفافها وذلك عقب احتجازها 6 ايام داخل مستشفى الزقازيق اثر مرورها بأزمة صحية مفاجأة


شارك في الجنازة عدد كبير من الأهالي وحملوا الجثمان العروسة الشابة "خلود أحمد غياتي" ابنة مدينة ههيا داخل نعش وضعوه عليه الورورد وطرحة الزفاف في مشهد عكس الوداع المؤلم للفتاة التي كانوا يستعدون لحضور حفل زفافها وشاء القدر أن يتوفاها الله ويشاركون في تشييع جنازتها وتحل التعازي والبكاء بدلا من الأفراح والتهاني.

وقالت إحدى قريبات العروسة الراحلة أنها كانت تستعد لاتمام حفل زفافها حيث كان من المقرر أن يكون حفل الزفاف اليوم وقبل 6 ايام تم نقل المفروشات إلى شقة العريس ثم توجهت إلى حضور حفل زفاف إحدى صديقاتها وكانت تشعر بسعادة غامرة وفجأة سقطت على الأرض مغشيا عليها.

وأشارت إلى أنه تم نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وتبين أنها تعاني من أنمية وتم حجزها لتلقي العلاج اللازم وبعد مرور 6 أيام لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

وقال الأهالي أن العروسة الراحلة كانت تمتاز بالأخلاق الحميدة وكانت مجتهدة وتعمل لمساعدة أسرتها وتوفير نفقات زواجها واشتهرت بطيبتها وعفويتها وحبها للناس والخير.

وفي السياق نفسه أثار خبر وفاة العروسة حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات التي تمضنت عبارات الدعاء بالرحمة والمغفرة للفقيدة وأن يلهم الله عز وجل أهلها الصبر والسلوان.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ يوم

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 9 ساعات

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ ساعة و 13 دقيقة

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عملاق أوروبي يرصد 4 ملايين يورو لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:20 م

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

07:41 م

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

06:02 م

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

08:01 م

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

03:36 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي