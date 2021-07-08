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تعليم الفيوم: إنهاء الإستعدادات اللازمة لإمتحانات الثانوية العامة 2021

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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صرح الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن المديرية إنتهت من الاستعدادات اللازمة لأمتحانات الثانوية العامة يوليو 2021 والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت القادم 10 يوليو الجاري وتنتهي في 2 أغسطس 2021م.

أشار مدير تعليم الفيوم إلى أنه تم تطعيم المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا، وتم التنبيه مشددا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتعقيم اللجان يوميا ومراعات المسافات البينية والتباعد الاجتماعي الآمن، وتوفير وتشغيل بوابات التعقيم وأجهزة الكشف الحراري على الطلاب والمعلمين بكل لجنة، وتوزيع المخصصات الطبية والصحية على الطلاب يوميًّـا.

وأكد وكيل تعليم الفيوم أن طلاب الصف الثالث الثانوي المتقدمين للامتحانات بلغ 16 الاف و168 طالب وطالبة أمام 62 لجنة على مستوى المحافظة، وعدد الطلاب بكل لجنة 14 طالب فقط للحفاظ على التباعد الإجتماعي بين الطلاب وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر.
تعليم الفيوم: إنهاء الإستعدادات اللازمة لإمتحانات الثانوية العامة 2021
تعليم الفيوم: إنهاء الإستعدادات اللازمة لإمتحانات الثانوية العامة 2021
تعليم الفيوم: إنهاء الإستعدادات اللازمة لإمتحانات الثانوية العامة 2021
تعليم الفيوم: إنهاء الإستعدادات اللازمة لإمتحانات الثانوية العامة 2021
تعليم الفيوم: إنهاء الإستعدادات اللازمة لإمتحانات الثانوية العامة 2021
تعليم الفيوم: إنهاء الإستعدادات اللازمة لإمتحانات الثانوية العامة 2021
تعليم الفيوم: إنهاء الإستعدادات اللازمة لإمتحانات الثانوية العامة 2021
تعليم الفيوم: إنهاء الإستعدادات اللازمة لإمتحانات الثانوية العامة 2021
تعليم الفيوم: إنهاء الإستعدادات اللازمة لإمتحانات الثانوية العامة 2021
تعليم الفيوم: إنهاء الإستعدادات اللازمة لإمتحانات الثانوية العامة 2021

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