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عمر كمال : سمية الخشاب تخلت عني وأغنية "أوعدك" لم تحقق النجاح المطلوب

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قال المطرب الشعبي عمر كمال، أن أغنيته الأخيرة "أوعدك" التي طرحها مؤخرًا بمشاركة الفنانة سمية الخشاب لم تحقق النجاح الكبير الذي اعتاد عليه بعد طرح أغانيه الجديدة، مُشيرًا إلى أنها تخلت عنه ولم تعد تتواصل معه.

وتابع عمر كمال خلال مقابلته مع قناة "الجديد" اللبنانية:" مبتكلمش معاها ولا بتصل ولا بتواصل مع سمية الخشاب منذ طرح الأغنية لإنها موفيتش اتفاقها معايا، الأغنية لم تحقق النجاح المطلوب زي أغنياتي قبل كده إللي حققت ملايين المشاهدات".

والجدير بالذكر أن أغنية"أوعدك" من كلمات وألحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو.

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