موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل

يخوض النادي الأهلي اليوم الخميس، الموافق 8 يوليو 2021، مواجهة صعبة أمام المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ26 والمؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





الأهلي والمقاولون العرب





ويدخل الأهلي مباراة المقاولون ولديه رغبة كبيرة في تحقيق الـ3 نقاط، من أجل الحفاظ على آماله في الفوز بلقب الدوري، ولاسيما مع فارق المباريات الكبير بينه وبين الزمالك متصدر المسابقة.





أهمية مباراة الأهلي والمقاولون العرب





ويحتاج النادي الأهلي إلى الفوز بهذه المباراة وتحقيق الـ3 نقاط، وبقية المباريات المؤجلة والتي وصلت لـ7 مباريات، حيث أنه حال الفوز بجميع اللقاءات يتصدر بطولة الدوري على حساب الزمالك.





موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب





وتنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس، والتي يستضيفها ملعب "بتروسبورت".





غيابات الأهلي والمقاولون العرب





ويغيب اللاعب عمرو السولية عن مواجهة اليوم، بعد قرار من موسيماني الذي فضل إراحته، من أجل الاستفادة من خدماته بالنهائي الإفريقي المرتقب أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب





وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقل مواجهة الأهلي والمقاولون العرب عبر فضائيتها الأولى.





ترتيب الأهلي والمقاولون العرب





ويدخل الأهلي لقاء المقاولون وهو في المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 21 مباراة لعبها في الدوري، ويتبقى للأهلي 6 مبارايات أخرى بخلاف مباراة المقاولون العرب حتى يتساوى في عدد المبارايات التي لعبها مع الزمالك الغريم التقليدي.





تشكيل الأهلي





ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة المقاولون بتشكيل من شوبير في حراسة المرمى، أمامه الرباعي معلول وأشرف وبانون وأكرم توفيق، وفي الوسط حمدي فتحي وأفشة وديانج، وطاهر وشريف والشحات في الهجوم.



