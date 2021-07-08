"دلال عبد العزيز قطعت قلوبنا كلنا".. تامر أمين يكشف آخر التطورات عن حالتها الصحية



كشف الإعلامي تامر أمين، آخر تطورات الحالة الصحية للفناة دلال عبد العزيز، قائلًا:" الفنانة الكبيرة تعاني من تداعيات فيروس كورونا، ولكن في الأيام الأخيرة بفضل الله حالتها مستقرة وفقًا للطاقم الطبي المشرف عليها"



وتابع "امين"، خلال تقديمه برنامج لآخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس،: "النجمة دلال عبد العزيز اليوم قطعت قلبنا كلنا، لإنها كتبت تويته وهي في المستشفى بأن سمير غانم سيتماثل للشفاء بإذن الله لأنه راجل طيب".



ولفتت إلى أن "عبد العزيز" دخلت إلى المستشفى مع "غانم" في نفس اليوم، ولكن "غانم" بعد أيام قليلة توفى، ولم يتم أخبارها بهذا الامر حتى لا تسوء حالتها الصحية.



وأضاف:" انا أتوجع قلبي بهذا التوتية، ومش عارف واقع خبر وفاة سمير غانم عليها هيكون إزاي، سمير غانم بالنسبة لدلال عبد العزيز لم يكون زوج فقط، بل كان بمثابة الأب الروحي، كان دنيتها"

