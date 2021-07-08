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أماني الطويل: مشروع السد الإثيوبي له أهداف غير تنموية (فيديو)

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الجهود المصرية في أزمة السد الإثيوبي كانت قائمة على مبدأ التعاون، ولكنها فشلت نتيجة التعنت الإثيوبي وعدم وجود رؤية واضحة لحل هذه الأزمة.

وأضافت "أماني" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس أن مشروع السد من الواضح أن له أهداف غير تنموية، مؤكدة أن كل الحلول الدبلوماسية التي عرضتها مصر على إثيوبيا قوبلت بالفشل وهو ما دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي.

وأشارت مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أن أفضل السيناريوهات لجلسة مجلس الأمن أن يصدر قرار قانوني ملزم للجانب الإثيوبي بالعودة إلى مائدة المفاوضات، وأقل هذه السيناريوهات هي البيان الصحفي وفي كل سيناريو على مصر أن تتعامل معه بطريقة مختلفة.

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الكلمات المفتاحية

السد الإثيوبي

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