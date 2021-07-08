بعد إعدادها حفل زفاف مع كلب..محام: عقوبة البلوجر هبه مصطفى لن تقل عن 5 سنوات سجن (فيديو)

قال المحامي أيمن محفوظ، على تنظيم البلوجر هبة مصطفى حفل زفاف بصحبة كلب، قائلًا:" هذه السيدة كانت تقصد إهانة الجنسي البشري كله، وليس لطليقها فقط، "



وتابع أن "مصطفى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس،: "كانت تريد إرسال رسالة لطليقها وللجميع بأن الكلاب أفضل من الرجال،.. ما قامت به هذه السيدة إهانة وازدراء للأديان، خاصة أن الأديان أكدت بأن أدم عليه السلام هو خليفة الله في الارض".



وأضاف أن هناك ضرورة لوجود قانون لمعقابة الأهل الذين لا يقومون بتربية أبنائهم، معقبًا: "العقوبة المنتشرة لهذه السيدة لن تقل عن 5 سنوات بإذن الله".

