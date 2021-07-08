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حسين هريدي يكشف تفاصيل جديدة عن القرار المقدم لمجلس الأمن حول السد الإثيوبي (فيديو)

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ملف أزمة السد الإثيوبي لم يخرج من الاتحاد الإفريقي، بدليل المكالمة الهاتفية التي اجريت مؤخرًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن الرئيس اكد خلال المكالمة بأن لجوء مصر إلى مجلس الأمن، جاء نتيجة للتعنت الإثيوبي في المفاوضات.

وتابع "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن العضو العربي في مجلس الأمن تقدم بمشروع قرار مدعوم من مصر والسودان، وهذا المشروع يدعو الدول الثلاث "مصر السودان إثيوبيا" للتوصل إلى حل في غضون 6 أشهر.

ولفت إلى أن جلسة مجلس الأمن حول أزمة السد الإثيوبي، ستتيح الفرصة لمصر لتوضيح موقفها من هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن مصر تخاطب المجتمع الدولي، والشعب الإثيوبي في مجلس الأمن، خاصة أن أديس أبابا تصور مصر بانها تريد احتكار مياه النيل، وهذا الأمر يتنافى مع الحقيقة تمامًا.

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