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بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي بالدوري

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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عادل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مع منافسه الإنتاج الحربي بهدفين لكلاً منهما، في إطار مباريات الجولة الـ 22 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح الإنتاج الحربي التسجيل عن طريق مصطفى البدري في الدقيقة 9 من أحداث اللقاء، بينما عاد بيراميدز في المباراة عن طريق دودو الجباس مهاجم الفريق بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 30 من أحداث شوط اللقاء الأول، ثم سجل الإنتاج الحربي الهدف الثاني عن طريق مصطفي البدري صاحب هدفي الإنتاج في شباك بيراميدز، ثم عدل محمود وادي البديل نتيجة اللقاء وسجل الهدف الثاني للسماوي في الدقيقة84، لتنتهي أحداث المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبهذه النتيجة يحتل نادي بيراميدز المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 37، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

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