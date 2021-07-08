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أوجسبورج الألماني يتعاقد مع نجم جينت البلجيكي

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:00 م
نيكلاس دورش
نيكلاس دورش
وكالات
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أعلن نادي أوجسبورج الألماني، عن تعاقده مع لاعب الوسط نيكلاس دورش قادما من جينت البلجيك بعقد لمدة خمسة أعوام حتى عام 2026.

كان دورش، ورغم بلوغه من العمر 23 عاما، ضمن صفوف منتخب ألمانيا الفائز بكأس أمم أوروبا لأقل من 21 عاما والتي تم تأجيلها العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتدرج دورش في فئات الشباب والناشئين بنادي بايرن ميونخ، قبل أن ينضم إلى الفريق الأول وبعد ذلك لعب في فريق هايدنهايم ثم جينت.

وقال دورش في تصريحات للموقع الرسمي لأوجسبورج: "لقد كان رائعا كم من الوقت استثمر النادي للتعاقد معي، الأمر كان ملائما منذ البداية، وهو ما منحني شعورا جيدا حقا".

من جانبه، قال ستيفن رويتر مدير الكرة بأوجسبورج: "النادي أوضح لدورش الطريق الذي نتخيله له في نادينا في السنوات المقبلة".

وأنهى أوجسبورج الموسم الماضي من الدوري الألماني في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.

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نيكلاس دورش كأس امم أوروبا اوجسبورج

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