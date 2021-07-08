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البنك الزراعي يستعد لتعيين ألف موظف جديد خلال الفترة المقبلة

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن البنك عمل على تطوير البنية التحتية للبنك الزراعي، من خلال التعاقد مع كبرى الشركات، وتم تنظيم 15 ألف دورة تدريبية للموظفين، والمستهدف تنظيم 45 ألف دورة تدريبية الفترة المقبلة.

وتابع"فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن البنك الزرعي انتهى من تطوير 100 فرع حتى الآن، وتم تعين أكثر من 2000 موظف، وسيتم تعين أكثر من 1000 موظف جديد خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن البنك يستهدف افتتاح 200 فرع مطورين، وتطوير مجموعة من المنتجات التي تتماشى مع المزارعين، مشيرًا إلى أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 40 مليون مواطن في كل أنحاء الجمهورية، معقبًا: "احنا فعلًا بيت الفلاح المصري".

وأشار إلى أن مبادرة باب رزق هي عبارة عن تمويل متناهي الصغر بسعر فائد يقدر بـ12% بشكل متناقص لأي مشروع منزلي سواء للسيدة أو الشخص الذي ليس لديه عمل.

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