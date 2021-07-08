أول تعليق لرئيس الشرقية للدخان على صعود نادي الشركة للدوري الممتاز

قال هاني امان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، على صعود فريق الشرقية للدخان للدوري الممتاز، قائلًا: " أشكر كل من دعموا الفريق طوال الوقت، وهذا كلل جهودنا بالنجاح للصعود للدوري الممتاز".



وتابع "آمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الشرقية للدخان تمول نادي الشرقية بنسبة 100% حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن ميزانية النادي كبيرة، وسيتم دعم النادي للحفاظ على مستوى النادي الفترة المقبلة، معقبً:" ميزانية النادي محترمة في الحقيقة"



ولفت إلى أن نادي الشرقية صعد لدوري الممتاز للتواجد بشكل جيد، معقبًا: "أنا في اللحظة دي لا أهلاوي ولا زملاكاوي..أنا شرقاوي"



