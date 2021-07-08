Advertisements

أول تعليق لرئيس الشرقية للدخان على صعود نادي الشركة للدوري الممتاز

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال هاني امان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، على صعود فريق الشرقية للدخان للدوري الممتاز، قائلًا: " أشكر كل من دعموا الفريق طوال الوقت، وهذا كلل جهودنا بالنجاح للصعود للدوري الممتاز".

وتابع "آمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الشرقية للدخان تمول نادي الشرقية بنسبة 100% حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن ميزانية النادي كبيرة، وسيتم دعم النادي للحفاظ على مستوى النادي الفترة المقبلة، معقبً:" ميزانية النادي محترمة في الحقيقة"

ولفت إلى أن نادي الشرقية صعد لدوري الممتاز للتواجد بشكل جيد، معقبًا: "أنا في اللحظة دي لا أهلاوي ولا زملاكاوي..أنا شرقاوي"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادى الشرقية للدخان صعود الشرقية للدخان الشرقية للدخان الدورى الممتاز

أخبار تهمك

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ يوم

النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ يوم

عملاق أوروبي يرصد 4 ملايين يورو لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ ساعتين و 34 دقيقة

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

منذ حوالي 5 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حوار- صبري رحيل: جمهور الأهلي كان "بيشتمني" من غير سبب ورحلت في الوقت المناسب

حوار|الحصري يكشف كواليس صعود دكرنس ويؤكد:"الجمهور له سحر عن أندية الشركات"

خاص| هشام عبد الحميد: نادي مصر صعد للدوري بمجهود الجميع.. فاروق يستحق فرصة المنتخب.. وسنفوز ببطولة إفريقيا

الفجر يحاور "أوفا" هداف القسم الثالث

إدارة الشرقية للدخان تحفز اللاعبين قبل مواجهة أسمنت أسيوط

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:20 م

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

07:41 م

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

06:02 م

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

08:01 م

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

03:36 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي