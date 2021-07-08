الخطيب يؤازر الأهلي أمام المقاولون العرب

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على التواجد في مقصورة استاد بتروسبورت من أجل دعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في مباراته أمام المقاولون العرب.





وتواجد بيبو في المقصورة الرئيسية لاستاد بتروسبورت لمؤازرة الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام ذئاب الجبل.





ويلتقي الأهلي بمضيفه المقاولون العرب على استاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



