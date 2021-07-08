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عضو "صحة النواب" يحذر المواطنين من الموجة الرابعة لفيروس كورونا

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال النائب باسم حجازي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن سبب تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، يرجع إلى زيادة الوعي لدى المواطنيين بخطورة الوضع، خاصةً بعد مرور الموجة الأولى والثانية، وأصبحت الثالثة على وشك الإنتهاء.

وأكد "حجازي" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن من الأسباب الرئيسية لتراجع أعداد الإصابة هو حصول العديد من المواطنين على لقاح فيروس كورونا، الذي ساهم بشكل كبير في خفض عدد الاصابات والوفيات، وذلك بجانب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات، والتباعد الاجتماعي.

وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة حصول كافة المواطنين على لقاح فيروس كورونا لتقليل آثار الموجة الرابعه لفيروس كورونا في حالة قدومها، وإلا سوف تكون بنفس قوتها مثلما حدث بالموجات السابقة وحصد العديد من الأرواح، محذرًا من التجمعات خلال العيد الاضحى، حتى تعبر مصر تلك الوباء بسلام.

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