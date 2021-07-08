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وزير الشباب والرياضة فى زيارة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في اطار التعاون بين وزارتي الثقافة والشباب والرياضة حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته 52 واصطحبه الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب في جولة داخل القاعات تفقد خلالها أجنحة مجلس الوزراء، وزارة الدفاع،قطاعات وزارة الثقافة إلى جانب جناح وزارة الشباب والرياضة .

وتنفيذاً لتوجيهات وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم لتفعيل اوجه التعاون والدعم المعرفي والثقافي مع جميع مؤسسات الدولة شهدت الجولة تنسيقاً مبدئياً لفتح افاق تعاون جديدة بين وزارتي الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب والشباب والرياضة للمساهمة فى نشر التنوير ودعم حركة النشر وصناعة الكتاب .

من جانبه ثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جهود الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واصرارها على مواجهة التحديات وعقد هذه الدورة الاستثنائية من معرض القاهرة الدولى للكتاب ونجاحها في اعداد دورة متميزة، واشاد بالمستوي التنظيمي والتسهيلات والخدمات التي تتيحها وزارة الثقافة للجمهور ، واثنى على تطبيق الإجراءات الإحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا .

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D

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