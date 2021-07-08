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كشف حساب كارتيرون مع الزمالك في الدوري المصري
الخميس 08/يوليو/2021 - 09:05 م
الفجر الرياضي
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قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك حتى الآن 13 مباراة في الدوري مع الفريق منذ توليه المسؤلية الفنية.
واستطاع الفرنسي أن يقود الزمالك للفوز في ثماني مواجهات أمام كل من الإنتاج الحربي والبنك الأهلي وسموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري وأسوان ومصر المقاصة.
وتعادل الفريق في أربع مواجهات أمام كل من المقاولون العرب وبيراميدز والاهلي والجونة، وخسر مباراة وحيدة أمام الأهلي في أولى مباريات المحلية مع الزمالك.
ونجح الفريق تحت قيادة كارتيرون في إحراز 25 هدفا واستقبلت شباكه 12 هدفا، ونجح في حصد 26 نقطة، وخرج الفريق بشباكه نظيفة في أربع مواجهات أمام الإنتاج الحربي والجونة وأسوان ومصر المقاصة.
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