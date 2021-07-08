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عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يزور استوديوهات قناة اقرأ بالسعودية

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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بعد انتخابه رئيساً لاتحاد الإذاعات الإسلامية، زار اليوم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، استوديوهات قنوات اقرأ الفضائية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكان في استقباله محمد أحمد سلام،مدير عام قنوات اقرأ الفضائية.

 

تجول الليثي في أروقة قناة اقرأ واطلع على الإمكانيات المتوفرة والاستوديوهات الأربعة المجهزة بتقنيات متعددة من كاميرات وإضاءة وعزل للصوت بأعلى معايير الجودة، كما اطلع على وحدات المونتاج والجرافيكس واستوديوهات الصوت وأجهزة البث الفضائي وكل ما يضمن خروج المادة الإعلامية بأفضل جودة.

 

وفي ختام الزيارة أشاد "الليثي" بالإمكانيات المتوفرة  في قنوات اقرأ العريقة متطلعاً للتعاون بين اتحاد الإذاعات الإسلامية وقنوات اقرأ الفضائية في القريب العاجل.

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