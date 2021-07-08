عنتيل الصعيد مطلوب على جوجل

عنتيل الصعيد .. تعتبر قضايا التحرش وممارسة الرذيلة، من الأمور التي تلقى رواجا واسعا، لاسيما إذا كان المتحرش أو مرتكب الجريمة شخص بمركز مرموق اجتماعيا ووظيفيا.





عنتيل الصعيد





وتصدر طبيب مركز بني مزار الكائنة بشمال المنيا والعروف بـ عنتيل الصعيد اليوم الخميس الموافق 8 يوليو 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.





جرائم عنتيل الصعيد





وارتكب عنتيل الصعيد العديد من الجرائم على رأسها ممارسة الرذيلة من خلال استدراج الضحايا وإغرائهم بمقابل مادي نظير الذهاب إلى منزله لممارسة الفحشاء.





القبض على عنتيل الصعيد





وتابعت الأجهزة المعنية، حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قامت بنشر صور ومقاطع فيديو لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة بصحبة أكثر من 20 سيدة ويدعى عنتيل الصعيد.





فيديوهات عنتيل الصعيد





وتداول حساب على تويتر صور وفيديوهات عنتيل الصعيد في نطاق أهالي بمحل سكنه، حيث قام "العنتيل" بتصويرهم أثناء ممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات كن يترددن على مسكنه نظير حصولهن على مقابل مادي.





حبس عنتيل الصعيد





وقررت النيابة العامة حبس عنتيل الصعيد الطبيب ببني مزار شمال المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات منافيه للآداب خلال الساعات الماضية خاصة بالطبيب.





ضحايا عنتيل الصعيد





وأوضحت التحريات أنه من بين ضحايا عنتيل الصعيد سيدات متزوجات وأنه حتى الآن لم تتلق الأجهزة الأمنية بلاغات تتهم الزوجات بممارسة الزنا ،حيث تبين أنه متعدد العلاقات مع عدد كبير من السيدات وأنه اعتاد ممارسة الجنس مع السيدات وتصويرهن بتقنية الفيديو داخل غرفة نومه وعثر على عدد كبير مقاطع فيديو وصور.







