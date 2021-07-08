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بعد تطويرها.. محافظ القاهرة يفتتح الجزيرة الوسطى بطريق العروبة

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع العروبة والتى نفذتها الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أعمال التطوير أحدثت نقلة جمالية كبرى تليق بمدخل القاهرة للقادم من المطار حتى ميدان العباسية بطول ٨ كم والتي تكتسب أهمية كبيرة كونها أول ما يقابل السائح بعد خروجه من المطار.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير التي تم افتتاحها تعد المرحلة الأولى ضمن أعمال التطوير الجارية بالجزيرة الوسطى بشارع العروبة، وشملت رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والانارة، وزيادة الخضرة والنباتات المزهرة وعمل ممرات زخرفية.

وأكد اللواء ايهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة أنه تم الإنتهاء من أعمال الزراعة والإضاءة واللاند سكيب بالمنطقة المحيطة بالتمثال والاستعانة بمزروعات لديها مقاومة عالية للتأثر بعوادم السيارات، كما تم تصميم سجادة زخرفية من الحصى أسفل التمثال.

وأضاف رئيس هيئة النظافة أن المنطقة المحيطة بالتمثال تتوسط الأعمال الجارية بالجزيرة الوسطى وتم الإنتهاء منها فى البداية لوجود التمثال الأثرى الذى يمثل نقطة جذب للمترددين على المكان مشيرًا إلى أنه تم تصميم الإضاءة بصورة آمنة لا تؤثر على حركة المرور ولا تشتت قائدى السيارات وتبرز الشكل الجمالى للتمثال الأثرى.
بعد تطويرها.. محافظ القاهرة يفتتح الجزيرة الوسطى بطريق العروبة
بعد تطويرها.. محافظ القاهرة يفتتح الجزيرة الوسطى بطريق العروبة
بعد تطويرها.. محافظ القاهرة يفتتح الجزيرة الوسطى بطريق العروبة
بعد تطويرها.. محافظ القاهرة يفتتح الجزيرة الوسطى بطريق العروبة
بعد تطويرها.. محافظ القاهرة يفتتح الجزيرة الوسطى بطريق العروبة
بعد تطويرها.. محافظ القاهرة يفتتح الجزيرة الوسطى بطريق العروبة
بعد تطويرها.. محافظ القاهرة يفتتح الجزيرة الوسطى بطريق العروبة
بعد تطويرها.. محافظ القاهرة يفتتح الجزيرة الوسطى بطريق العروبة

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