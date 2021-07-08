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انتخاب نائب مستقل رئيسا للبرلمان في الجزائر

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
الفجر
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انتخب نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان)، اليوم الخميس، النائب إبراهيم بوغالي رئيسا جديدا للمجلس، وهي المرة الأولى التي يترأس فيها نائب مستقل البرلمان.

وكان بوغالي قد ترشح ضمن القائمة المستقلة "الوحدة والتداول" عن الدائرة الانتخابية لولاية غرداية خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 يونيو الماضي، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وتفوق بوغالي بأغلبية الأصوات على المترشح الثاني لرئاسة المجلس، النائب عن "حركة مجتمع السلم"، أحمد صادوق، من ولاية الشلف.

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