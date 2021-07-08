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انطلاق جلسة مجلس الأمن حول أزمة السد الإثيوبي (بث مباشر)

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
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انطلق منذ قليل، جلسة مجلس الأمن حول أزمة السد الإثيوبي، وذلك بناء على طلب مصر والسودان، انطلاقًا من مسؤولية المجلس، وفق ميثاق الأمم المتحدة، عن حفظ الأمن والسلم الدوليين

 

 

وقبل انطلاق الجلسة ، كشف سامح شكري، وزير الخارجية، أنه سيحث مجلس الأمن الدولي بجلسته اليوم الخميس حول سد النهضة، على مطالبة دول المصب الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض على اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر، حول هذا الملف الخلافي.

 

وقال سامح شكري مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس"، ونقلتها قناة "العربية" الإخبارية، إن 10 سنوات من المفاوضات حول هذا السد الكهرمائي الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر بكميات كافية للسودان ومصر، حيث يعتمد 100 مليون شخص على هذا النهر كمصدر وحيد للمياه.

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