بلقيس فتحي وميشال فاضل يجتمعان مع شاشو "One Man Band"

انتهى" على ما يقرب من 10 مليون مشاهدة.



بينما وصلت أغنية "ممكن" التي طرحتها قبل شهر واحد، مع الفنان سيف نبيل إلى 66 مليون مشاهدة.

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تعيش المطربة الإماراتية بلقيس فتحي حالياً حالة من الإنتعاش فنّي، حيث تتواجد في مصر استعداداً لتقديم عدد من الأعمال الجديدة والمختلفة، وفي خطوة جديدة جمعت مصر بين عدد من النجوم الكبار.وفي أجواء من الحماسة، أوضحت المنتجه الفنيه ياسمين الخربوطلي تصريحات صحافية عن تعاون مصري عربي مشترك قريباً يجمع بين الماضي والحاضر، بموسيقى أساسها الرقي والتحضر.الجدير بالذكر، أنه في الأشهر الماضي، حققت الفنّانة بلقيس، عدد من النجاحات الفنيّة، ففي أقل من شهر حصدت أغنيتها الأخيرة "