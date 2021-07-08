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بلقيس فتحي وميشال فاضل يجتمعان مع شاشو "One Man Band"

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تعيش المطربة الإماراتية بلقيس فتحي حالياً حالة من الإنتعاش فنّي، حيث تتواجد في مصر استعداداً لتقديم عدد من الأعمال الجديدة والمختلفة، وفي خطوة جديدة جمعت مصر بين عدد من النجوم الكبار.

وفي أجواء من الحماسة، أوضحت المنتجه الفنيه ياسمين الخربوطلي تصريحات صحافية عن تعاون مصري عربي مشترك قريباً يجمع بين الماضي والحاضر، بموسيقى أساسها الرقي والتحضر.

الجدير بالذكر، أنه في الأشهر الماضي، حققت الفنّانة بلقيس، عدد من النجاحات الفنيّة، ففي أقل من شهر حصدت أغنيتها الأخيرة "انتهى" على ما يقرب من 10 مليون مشاهدة.

بينما وصلت أغنية "ممكن" التي طرحتها قبل شهر واحد، مع الفنان سيف نبيل إلى 66 مليون مشاهدة. 



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