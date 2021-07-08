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خلال جلسة مجلس الأمن.. المبعوث الأممي للقرن الإفريقي: يجب الاتفاق على قواعد تشغيل السد الإثيوبي

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال بارفيه أونانغا أنيانغا، المبعوث الأممي للقرن الإفريقي، إنه يجب الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، مشيرًا إلى أن جميع الاجتماعات السابقة لم يتم فيها التوصل إلى تسوية عادلة للنزاع.

وأضاف "أنيانغا" خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن مساء اليوم الخميس لمناقشة أزمة السد الإثيوبي بدعوة من كل من مصر والسودان أن الدول الأفريقية دعت إثيوبيا إلى عدم القيام بالملء الأحادي لسد النهضة.

وأكد أنه يجب مضاعفة الجهود للوصول لاتفاق بشأن السد الإثيوبي، مشددًا أن كل دول نهر النيل لديها حقوق وعليها واجبات ويجب أن يتم الالتزام بها.

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