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نجم الأهلي يقترب من الرحيل

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:30 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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أصبح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي واحدا من اللاعبين القريبين من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

ويبدو أن أحمد رمضان بيكهام لم يقنع المدير الفني بيتسو موسيماني في الفترة التي قضاها داخل الفريق الأحمر.

وفي ظل اقتراب المارد الأحمر من الإعلان رسميا عن التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لصفوف إنبي، فإن فرص بيكهام في التواجد ستكون قليلة للغاية.

ويستعد الأهلي لمواجهة كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو الجاري على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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