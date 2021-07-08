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ديزر تجمع 5 من نجوم الموسيقى العالميين في أسلوب غنائي جديد

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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● أليشيا كيز والسير توم جونز وجيمس بلانت وآفا ماكس ويونغبلود يهمسون أفضل أغانيهم

● التجميع الفريد بين الخمسة الكبار هو المرة الأولى التي يحوّل فيها الموسيقيون بشكل جماعي موسيقاهم إلى أسلوب "ASMR"

● أغاني حصرية على Deezer ومتوفرة بتقنية 360 Reality Audio لتجربة غامرة فريدة من نوعها

 

يطل أكبر نجوم الموسيقى في العالم في "جلسات ASMR" الجديدة على Deezer، حيث تضم مجموعة مرصعة بالنجوم "أليشيا كيز، والسير توم جونز، وآفا ماكس، وجيمس بلانت" و"Yungblud"، حيث يقوم كل فنان بتحويل إحدى أغانيه الفائقة باستخدام نمط فريد لـ ASMR، وكأنها أغنية جديدة مذهلة لم تسمع من قبل.

 

ويستخدم الفنانون العالميون مجموعة من الظواهر الصوتية مثل التنفس والنقر والهمس لإثارة الاستجابة الجسدية أو العاطفية للمستمعين، خلال مجموعة Deezer Originals الحصرية وهي المرة الأولى التي يؤدي فيها فنانون عالميون موسيقاهم الخاصة بتنسيق ASMR.

 

وتتميز "جلسات ASMR" الجديدة، بتقديم أليشيا كيز الحائزة على جائزة جرامي نسخة مبهجة من "Fallin" لمساعدة المستمعين على الشعور بالهدوء والاسترخاء، فيما يقدم جيمس بلانت، أغنية "You’re Beautiful" الكلاسيكية على خلفية أصوات الطبيعة الهادئة، و الأسطورة الحيّة "السير توم جونز" الذي يقدم غلافًا بطيئًا وحسيًا لـ "What’s New Pussycat" بعد مرور ستة وخمسين عامًا على إصداره لأول مرة.

 

وتأخد آفا ماكس إيقاع الرقص من "Kings & Queens" إلى شاطئ بارد وجو الأمواج، بالإضافة إلى تقديم نجم موسيقى الروك YUNGBLUD أغنية "‘Parents"، مع دقات القلب وتقطير المياه، التي يمكن أن تجعلك تشعر بالوخز.

 

من جهته يقول نايجل هاردينغ، نائب رئيس Deezer للتسويق العالمي للفنانين، "أصبح محتوى ASMR سائدًا بشكل متزايد وشهدت Deezer زيادة في استهلاكها بنسبة 248٪ في جميع أنحاء العالم منذ بداية عام 2020، وذلك نظرًا لشهية مستخدمينا لهذا الشعور بالوخز، قررنا أن نخطو خطوة إلى الأمام، فاليوم، نحن فخورون بالكشف عن "جلسات ASMR"، والتي تمنح المعجبين لمسة جديدة غير متوقعة على هذا النوع ، والتي تضم بعضًا من أكبر الفنانين في العالم وهم يبثون الحياة في كلماتهم بكثافة لم تسمع بها من قبل، لذا ضع سماعات الرأس، فمن المؤكد أن هذه المقطوعات ستثير ردة فعلك !".

 

يمكن للمعجبين الذين يرغبون في رفع مستوى الصوت الحصول على تجربة ASMR أكثر حميمية مع 360 Reality Audio، وتتوفر التجربة الغامرة حصريًا لمشتركي HiFi لدى ديزر، حيث تضع كل شيء من الاغنية، بما في ذلك الضوضاء الفردية مثل الهمس والتنصت والتنفس، في أوضاع مختلفة داخل مساحة صوتية كروية 360 افتراضية، وسيتمكن مستخدمو HiFi من العثور على جميع أغاني جلسات ASMR على تطبيق " 360 by Deezer" الحصري.

 

وكشف استطلاع رأي على 12000 شخص حول العالم للكشف عن مشاعرهم تجاه تجربة ASMR، عن أن 63٪ من الأشخاص يتفاعلون بالفعل مع التجربة، من بين أولئك الذين شاهدوا بالفعل أو استمعوا، 61٪ يفعلون ذلك إما مرة واحدة في الأسبوع أو أكثر، كما يمكن لمستخدمين أن يروا ما يدور حولهم من خلال اكتشاف كل "جلسات ASMR" على ديزر، حيث ستجد هنا الكثير من الموسيقى ومحتوى البودكاست لمساعدتك على الخوض في عالم الانفعالات الفريدة.

 

هل تشعر بالحيرة في أي من "جلسات ASMR" التي ستجعل عقلك أكثر استمتاعًا؟ سيساعدك اختبارنا التفاعلي "ما هو مستوي ASMR؟" على مواءمتك مع المسار المثالي.

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