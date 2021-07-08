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مندوب الكونغو بمجلس الأمن: سد النهضة أدى لحالة من التوتر الإقليمي

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
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أعرب مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية بمجلس الأمن الدولي، عن امتنانه لمجلس الامن الدولي على جهوده الحثيثة، من أجل التوصل لحلح للنزاع السد الإثيوبي.

وأضاف مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد الإثيوبي، مساء الخميس، أن السد الإثيوبي سيكون الأكبر من نوعه في القارة السمراء، ورغم هذا فهناك الكثير من المشروعات التي لا تؤدي إلى التكامل الإقليمي، مما ادى لحالة من التوتر بين أديس أباب والقاهرة بسبب هذا السد.

ولفت إلى أن المفاوضات الفنية التي اجريت حول السد الإثيوبي بحضور ممثل البنك الدولي، تناولت وجهات النظر المختلفة، وانتهت بتقديم الخبراء قرارهم حول المشاكل الفنية العالقة، وقد جرت اتصالات كثيرة بين رئاسة الاتحاد الإفريقي، وبين الدول المعينة بأزمة السد الإثيوبي في شهر أبريل الماضي.

وأشار إلى أن هناك مناقشات مستفيضة أجريت لتناول كل ما يتعلق بالسد الإثيوبي، ولكن هذه المفاوضات لم تسفر عن اتفاق ملموس، مضيفًا أن كل الدول تريد الأخذ بمصالحها في الحسبان في صياغة أي اتفاق.

وتابع أن مجلس الأمن الدولي أعرب عن جهود لتوسط الاتحاد الإفريقي لحل هذه الأزمة، وبالطبع سيكون مجلس الامن حريص على تنفيذ اتفاق المبادئ الموقع بين ادلو المعنية.

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